На российский рынок выведут новый препарат для лечения рака

Регистрация лекарства в нашей стране ожидается в 2027 году

Российская компания «Р‑Фарм» и индийский фармацевтический производитель Dr. Reddy’s заключили соглашение о выводе на отечественный рынок препарата торипалимаба, предназначенного для лечения различных видов рака, в том числе пищевода и носоглотки. Об этом сообщает «Ъ».

Торипалимаб — препарат на основе моноклональных антител, впервые зарегистрированный в Китае восемь лет назад компанией Junshi Biosciences. В случае его включения в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов годовой доход производителей на российском рынке может составить 5—10 млрд рублей.

Согласно условиям договоренности, производство готовой лекарственной формы будет локализовано на мощностях «Р‑Фарма». Регистрация препарата в России запланирована на 2027 год.

Напомним, россияне смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин в рамках обязательного медицинского страхования. В систему ОМС включили персонализированные методы лечения онкологических заболеваний: препараты, разрабатываемые индивидуально под конкретного пациента, которые обучают человеческий иммунитет бороться с опухолью.

Галия Гарифуллина