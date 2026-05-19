Житель Башкирии предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при строительстве домов в Татарстане

Он заключил договоры на строительство жилых домов на общую сумму свыше 97 млн рублей, но распорядился деньгами по своему усмотрению, говорит следствие

Фото: Мария Зверева

Житель Башкирии предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при строительстве домов в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Его обвиняют по частям 3, 4 статьи 159 УК (мошенничество). Всего мужчине вменяют 22 эпизода преступной деятельности.

— По версии следствия, в период с 25 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года обвиняемый, будучи предпринимателем, заключил с гражданами договоры на строительство малоэтажных жилых домов на территории Республики Татарстан. Получив от 22 человек денежные средства на общую сумму свыше 97 млн рублей, взятые на себя обязательства мужчина не исполнил и распорядился деньгами по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как установила строительная судебная экспертиза, мужчина выполнил работы на общую сумму более 35 млн рублей. Он частично признал вину и объяснил ситуацию подорожанием строительных работ.

Уголовное дело рассмотрят по существу в Приволжском районном суде Казани.

Галия Гарифуллина