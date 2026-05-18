Лукашенко заявил, что готов «подставить плечо» России в области нефтепереработки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске провел встречу с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Белорусский лидер заявил, что готов «подставить плечо» России в области нефтепереработки.

Как сказал Лукашенко, атаки противника «приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия».



— Мы имеем два модернизированных завода... и подставляем свое плечо в любое время, как это нужно. Если в этом плане нужна помощь и поддержка вашему региону, вы послу скажите,— сказал президент Белоруссии (цитата по «БелТА»).

Напомним, в апреле Лукашенко заявил, что весь мир осведомлен о готовности России применить весь свой военный арсенал для защиты Белоруссии. По его словам, он не считает, что США ставят своей целью нападение на Минск, однако в случае угрозы боевые действия могут вестись с территорий стран Балтии и Польши. Лукашенко подчеркнул, что размещение в республике тактического ядерного оружия не является попыткой запугивания, а служит фактором обеспечения безопасности и защиты страны.

Галия Гарифуллина