Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая: главное

Президент России сегодня вечером отправится с визитом в Пекин

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая. Сегодня вечером российский лидер отправится в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В своем видеообращении Путин сделал акцент на важности добрососедства двух стран, взаимовыгодном сотрудничестве и росте товарооборота.

Вот ключевые тезисы выступления российского президента в преддверии визита в Китай:

Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне.

Добрососедские отношения двух стран помогают в воплощении планов на будущее. Россия и Китая работают над углублением двустороннего взаимодействия и всемерному развитию двух государств.

Россия и Китай готовы оказывать друг другу поддержку по ключевым вопросам, в том числе защиту суверенитета.

Россия и Китая активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере.

Безвизовый режим с Китаем способствует развитию туризма, росту делового обмена между странами.

РФ и Китай реализуют крупные проекты в важнейших областях сотрудничества. Российско-китайский товарооборот превысил отметку в $200 млрд. При этом взаиморасчеты между странами почти полностью ведутся в рублях и юанях.

Путин заявил, что искренне ценит настрой Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией и считает его настоящим другом. Также в России очень уважают историю и культуру Китая.

Визит Владимира Путина в Китай продлится два дня — 19 и 20 мая. У президента России намечены встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также лидеры двух стран посетят церемонию открытия Годов образования России и Китая (2026—2027 годы).

Зульфат Шафигуллин