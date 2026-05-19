Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая: главное

08:56, 19.05.2026

Президент России сегодня вечером отправится с визитом в Пекин

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая. Сегодня вечером российский лидер отправится в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В своем видеообращении Путин сделал акцент на важности добрососедства двух стран, взаимовыгодном сотрудничестве и росте товарооборота.

Вот ключевые тезисы выступления российского президента в преддверии визита в Китай:

  • Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне.
  • Добрососедские отношения двух стран помогают в воплощении планов на будущее. Россия и Китая работают над углублением двустороннего взаимодействия и всемерному развитию двух государств.
  • Россия и Китай готовы оказывать друг другу поддержку по ключевым вопросам, в том числе защиту суверенитета.
  • Россия и Китая активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере.
  • Безвизовый режим с Китаем способствует развитию туризма, росту делового обмена между странами.
  • РФ и Китай реализуют крупные проекты в важнейших областях сотрудничества. Российско-китайский товарооборот превысил отметку в $200 млрд. При этом взаиморасчеты между странами почти полностью ведутся в рублях и юанях.
  • Путин заявил, что искренне ценит настрой Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией и считает его настоящим другом. Также в России очень уважают историю и культуру Китая.

Визит Владимира Путина в Китай продлится два дня — 19 и 20 мая. У президента России намечены встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также лидеры двух стран посетят церемонию открытия Годов образования России и Китая (2026—2027 годы).

Зульфат Шафигуллин

