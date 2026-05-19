Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая: главное
Президент России сегодня вечером отправится с визитом в Пекин
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая. Сегодня вечером российский лидер отправится в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
В своем видеообращении Путин сделал акцент на важности добрососедства двух стран, взаимовыгодном сотрудничестве и росте товарооборота.
Вот ключевые тезисы выступления российского президента в преддверии визита в Китай:
- Отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне.
- Добрососедские отношения двух стран помогают в воплощении планов на будущее. Россия и Китая работают над углублением двустороннего взаимодействия и всемерному развитию двух государств.
- Россия и Китай готовы оказывать друг другу поддержку по ключевым вопросам, в том числе защиту суверенитета.
- Россия и Китая активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере.
- Безвизовый режим с Китаем способствует развитию туризма, росту делового обмена между странами.
- РФ и Китай реализуют крупные проекты в важнейших областях сотрудничества. Российско-китайский товарооборот превысил отметку в $200 млрд. При этом взаиморасчеты между странами почти полностью ведутся в рублях и юанях.
- Путин заявил, что искренне ценит настрой Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией и считает его настоящим другом. Также в России очень уважают историю и культуру Китая.
Визит Владимира Путина в Китай продлится два дня — 19 и 20 мая. У президента России намечены встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также лидеры двух стран посетят церемонию открытия Годов образования России и Китая (2026—2027 годы).
