Гидрометцентр: завтра в Татарстане ожидается гроза
Прогнозируется ветер 15—20 м/с, возможен град
Завтра в Татарстане ожидается гроза, возможен град. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
— Днем и вечером 20 мая на территории Республики Татарстан в отдельных районах ожидается гроза с кратковременным усилением ветра 15—20 м/с, возможен град, — говорится в сообщении.
Напомним, как сообщалось ранее, 20 мая через республику будет проходить атмосферный фронт, который местами отметится небольшими дождями. При этом температура останется высокой: до +33 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».