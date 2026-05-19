Новости общества

04:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гидрометцентр: завтра в Татарстане ожидается гроза

17:01, 19.05.2026

Прогнозируется ветер 15—20 м/с, возможен град

Гидрометцентр: завтра в Татарстане ожидается гроза
Фото: Дарья Пинегина

Завтра в Татарстане ожидается гроза, возможен град. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

— Днем и вечером 20 мая на территории Республики Татарстан в отдельных районах ожидается гроза с кратковременным усилением ветра 15—20 м/с, возможен град, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, как сообщалось ранее, 20 мая через республику будет проходить атмосферный фронт, который местами отметится небольшими дождями. При этом температура останется высокой: до +33 градусов.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также