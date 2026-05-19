С 1 августа накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3%

Изменения коснутся около 136 тыс. человек

Фото: Артем Дергунов

С 1 августа накопительные пенсии российских граждан увеличат на 17,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

Перерасчет сотрудники фонда проведут в беззаявительном порядке. Изменения коснутся около 136 тыс. россиян.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Коэффициент перерасчета определен исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений граждан. По итогам прошлого года эти суммы превысили уровень инфляции в три раза. Кроме этого, повышение затронет участников программы софинансирования, получающих срочную пенсионную выплату. Общий объем средств для проведения перерасчета составит 8,5 млрд рублей.

Отметим, что средний размер накопительной пенсии на май 2026 года составляет 1,6 тыс. рублей в месяц, срочная пенсионная выплата — 3 тыс. рублей.

Напомним, совокупный портфель средств негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда России по итогам 2025 года существенно вырос, до 9,5 трлн рублей, впервые за 5 лет обогнав рост ВВП. Подробности — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин