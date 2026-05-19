Роскачество разъяснило идею внедрения Muslim friendly на фоне скандала в соцсетях

Новый стандарт носит добровольный характер и не принуждает российские медучреждения его внедрять

Роскачество выступило с разъяснением ситуации с внедрением программы сертификации Muslim friendly в российских медицинских учреждениях. Первоначальная новость о запуске нового стандарта вызвала скандал в соцсетях среди россиян, недовольных особым вниманием к мусульманам России.

В Роскачестве сообщили, что программа сертификации Muslim friendly носит добровольный характер, никакого принуждения нет.

— Стандарт Muslim friendly — лишь часть системной работы Роскачества по адаптации сервиса нашей индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных гостей, — говорится в сообщении ведомства.

Программа сертификации Muslim friendly направлена на то, чтобы официально подтвердить соответствие заведений требованиям для обслуживания пациентов-мусульман. Подробнее, что включается в данный стандарт, можно узнать в материале «Реального времени».

