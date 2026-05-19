Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс»

Это нужно для проверки легальности водителей, говорят власти

Федеральный реестр такси (ФГИС «Такси») хотят объединить с национальным мессенджером «Макс». Об этом сообщил директор «Ситуационно‑информационного центра» (СИЦ) Минтранса России Александр Кисляков на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

— Мы собираемся провести соответствующую интеграцию с мессенджером «Макс» — с национальным мессенджером. И идея очень проста, чтобы вы как пассажиры еще до посадки в транспортное средство могли сфотографировать государственный номер либо вбить его в мессенджер «Макс» и сразу же получить ответ, легальный перевозчик или нет, — цитирует его РИА «Новости».

По словам Кислякова, это будет способствовать повышению безопасности перевозок.

Напомним, за последние полтора года количество чатов и сообществ для заказа нелегального такси в России увеличилось почти втрое. Если в 2024 году насчитывалось около 4,1 тысячи подобных групп, то сейчас их число достигло 11,3 тысячи, а общая аудитория составила 22,7 млн человек. По данным аналитиков, 85,5% опрошенных опасаются поездок с нелегальными перевозчиками, однако 44,3% готовы воспользоваться их услугами из-за более низких цен.

Галия Гарифуллина