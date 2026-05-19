Китаец Пэн Пай, видевший Путина в 2000 году, рассказал о своих чувствах перед новой встречей

Китайский инженер Пэн Пай впервые видел президента России в КНР в 2000 году, будучи еще ребенком. Он поделился с RT своими эмоциями перед новой встречей с российским лидером.

По его словам, вновь увидеть Путина было его мечтой.

— Я хочу сказать ему: «Вы по-прежнему полны сил и величественны, а я из того маленького мальчика превратился в повзрослевшего, немного располневшего мужчину, — рассказал Пэн Пай.

Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в Пекин с официальным визитом. Планируется, что российский лидер пробудет в Китае два дня. Визит совпадает с 25-й годовщиной Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.

Галия Гарифуллина