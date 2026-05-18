Банк Казани предлагает широкую линейку вкладов в иностранной валюте

Путешествия, инвестиции, покупки за рубежом — не единственные причины для операций с обменом валюты. Сегодня набирает популярность размещение вкладов, открытых в иностранной валюте. Основная идея заключается в сохранении и потенциальном увеличении средств за счет процентного дохода, а также возможной выгоды от изменения валютного курса.

Банк Казани назвал ключевые особенности накоплений в иностранной валюте.

Проценты. Ставка по валютным вкладам обычно ниже, чем по рублевым, однако она обеспечивает защиту капитала от инфляции. И несмотря на небольшую ставку, клиент может получить со временем дополнительную выгоду на разнице курса.

Налогообложение. При открытии валютного вклада люди редко задумываются о налогах. В России действует налог на процентные доходы по вкладам. Главное правило: налогом облагается не весь доход, а только сумма процентов, превышающая установленный законом лимит. Для расчета налога банк пересчитывает сумму выплаченных процентов в рубли по официальному курсу ЦБ на дату выплаты.

Курсовая разница(при покупке валюты по 75 рублей и продаже по 100 рублей) не облагается налогом, если просто держать вклад. Налоговая считает только проценты, а не рост курса. Это огромное преимущество валютных вкладов.

Условия. Хотя валютные вклады обеспечивают защиту от девальвации национальной валюты, существует риск изменения курса иностранной валюты. Рекомендуется диверсифицировать вложения, распределяя средства между несколькими валютами. В Банке Казани разработана широкая линейка вкладов как в российских рублях, так и в иностранной валюте.

Доступен к оформлению срочный вклад «Надежный валютный» в долларах США и евро:

Максимальная ставка по вкладу 4,5% при открытии вклада на 367 дней с выплатой процентов в конце срока.

Минимальная сумма размещения — 100 долларов США/евро.

Открыть вклад можно на срок от трех месяцев до года (91, 181, 367 дней).

Вклады пополняемые.

Доступен выбор схемы выплаты процентов — в конце срока или ежемесячно (с возможностью капитализации процентов на депозитный счет для увеличения итоговой доходности).

Также к размещению в Банке Казани доступен «Вклад в китайских юанях».

Все средства на валютных счетах защищены государством. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует возврат суммы до 1,4 млн рублей в рублевом эквиваленте на одного вкладчика (расчет производится по курсу ЦБ на момент наступления страхового случая).

Обратите внимание: в соответствии с действующим предписанием Банка России, выплата наличной иностранной валюты со счетов и вкладов граждан временно ограничена. Средства, внесенные на валютные вклады, в случае их досрочного или планового снятия наличными выдаются в российских рублях по курсу банка (или ЦБ РФ в зависимости от даты открытия вклада).

Управление личными финансами требует тщательной подготовки и знания особенностей работы с валютой. Валютные вклады — инструменты, позволяющие не только сохранить, но и увеличить сбережения.

Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте банка по адресу: www.bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77.

Лицензия Банка России № 708 от 23.01.2025 г. ООО КБЭР «Банк Казани».