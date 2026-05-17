Талия Минуллина: динамика роста инвестиций в Татарстане снизится в 2026 году
В прошлом году объем инвестиций в основной капитал достиг 1,6 трлн рублей, из них 1,4 трлн рублей поступили из внебюджетных источников
Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в интервью ТАСС на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» сообщила, что в 2026 году ожидается замедление динамики роста инвестиций в республике.
По словам Минуллиной, в прошлом году объем инвестиций в основной капитал достиг 1,6 трлн рублей, из них 1,4 трлн рублей поступили из внебюджетных источников. При этом ряд факторов будет сдерживать рост в текущем году.
Среди ключевых причин эксперт назвала изменения в налоговом законодательстве России, вступившие в силу с 1 января: они оказывают влияние на реализацию инвестиционных проектов.
Также сохраняются сложности с доступностью долгосрочных дешевых кредитов и напряженная ситуация в сфере экспорта — возникают трудности при заключении международных контрактов из‑за особенностей валютных коридоров.
