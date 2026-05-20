ЦБ официально снизил курс доллара до 70 рублей

Рубль укрепился по отношению ко всем основным валютам

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 мая. Курс доллара составил 70,9 рубля — это на 34,17 копейки ниже предыдущего показателя.

Одновременно произошло снижение курса евро: его значение опустилось на 80,48 копейки и достигло 81,98 рубля. Также снизился и курс юаня — на 3,84 копейки, до 10,4 рубля.

Напомним, что курс доллара продолжает опускаться до уровня февраля 2023 года.



Наталья Жирнова