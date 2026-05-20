Росстат: овощи в России заметно подешевели, а отдых — подорожал

В России второй раз в 2026 году зафиксировали дефляцию

По данным Росстата, за период с 13 по 18 мая 2026 года индекс потребительских цен составил 99,98%. С начала месяца показатель достиг 100,04%, а с начала года — 103,15%. В России второй раз в 2026 году зафиксировали дефляцию.

На продовольственном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Среди подорожавших товаров отмечены сахар-песок (+0,7%), мороженая рыба (+0,4%), ржаной хлеб и макаронные изделия (+0,3%). При этом значительно снизились цены на плодоовощную продукцию (-2,2%), в том числе на огурцы (-10,9%) и помидоры (-8,6%).

В сегменте непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на электропылесосы (+0,5%), женские колготки (+0,4%), сигареты с фильтром и телевизоры (+0,2%). Среди медикаментов подорожали нафазолин и нимесулид (+0,3%).

— В то же время сохраняется высокий рост цен в услугах. В апреле он был заметно выше 4% в пересчете на год. При этом продовольственные товары за месяц в среднем подешевели, а непродовольственные товары дорожали умеренно, — говорится в сообщении ЦБ.

По данным Росстата, в сфере услуг увеличилась стоимость отдыха на Черноморском побережье (+3,1%), в том числе проживание в гостиницах категорий 4—5 звезд (+0,7%). При этом снизилась стоимость поездок в некоторые страны Юго-Восточной Азии (-2,2%).

Наталья Жирнова