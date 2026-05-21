Товары и услуги в Татарстане подорожали на 3,52% с начала 2026 года

Причем цены на услуги выросли сильнее, чем на товары

Потребительские цены на товары и услуги в Татарстане выросли в среднем на 3,52% с начала 2026 года. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Согласно статистике, цены на услуги в республике увеличились на 5,93%, а на товары — на 2,53% за аналогичный период. Причем продовольственные товары, включая алкогольные напитки, подорожали на 3,37%, а непродовольственные — на 1,67%.

Также отмечается, что сильнее всего из товаров подорожала плодоовощная продукция (+13,03%). Продовольственные товары (без учета плодоовощных продуктов) стали дороже на 2,01%.

Никита Егоров