Страховое покрытие по долгосрочным вкладам в России увеличат до 2 млн рублей
Правительство подготовило законопроект о расширении страховой защиты банковских вкладов и эскроу‑счетов
Страховое покрытие по долгосрочным вкладам в России увеличат до 2 млн рублей. Правительство подготовило законопроект о расширении страховой защиты банковских вкладов и эскроу‑счетов, сообщили в его пресс-службе.
Согласно документу, гарантированное страховое покрытие по стандартным рублевым депозитам со сроком размещения более трех лет будет повышено с 1,4 млн до 2 млн рублей. Сумма выплат по вкладам, удостоверенным безотзывными сертификатами со сроком от года до трех лет, также увеличится до 2 млн рублей. При этом для аналогичных вложений со сроком три года и более страховое покрытие ранее уже было повышено до 2,8 млн рублей.
С 10 млн до 30 млн рублей вырастет максимальная сумма страховых выплат по счетам эскроу, которые открываются для:
- купли‑продажи недвижимости;
- расчетов по договорам участия в долевом строительстве;
- расчетов по стройподряду.
— Предложенные решения будут интересны для тех, кто получает доход от банковских вложений, и станут способствовать повышению объема долгосрочных инвестиций в экономику, — считает глава правительства России Михаил Мишустин.
Напомним, в апреле правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей. Единственное внесенное дополнение — перенос предлагаемой даты вступления новой нормы на 1 марта 2027 года.
