Число частных инвесторов в Татарстане достигло 1,22 миллиона

При этом в апреле сделки на фондовом рынке совершили 89,45 тысячи татарстанских инвесторов

По итогам апреля 2026 года количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже в Татарстане достигло 1,22 миллиона человек — за месяц показатель вырос на 1,25 тысячи. При этом в апреле сделки на фондовом рынке совершили 89,45 тысячи татарстанских инвесторов, сообщает пресс-служба Мосбиржи.

Республика вошла в топ‑10 регионов России по числу физических лиц с брокерскими счетами, заняв восьмое место. Выше в рейтинге расположились Москва, Московская область, Санкт‑Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, а также Башкирия.

Кроме того, частные инвесторы Татарстана открыли на Московской бирже 172,28 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

— Общее число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам прошлого месяца составило 41,1 млн, ими открыто 79 млн счетов, — сообщает пресс-служба.

Наталья Жирнова