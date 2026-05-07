В Татарстане производство продуктов снизилось на 2,2% с начала года

Сильнее всего «упали» объемы производства сливочного масла

Фото: Людмила Губаева

В Татарстане по итогам января — марта 2026 года объем производства пищевых продуктов снизился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Причем снижение производства данной категории товаров зафиксировано и в марте текущего года (-0,6% в сравнении с тем же месяцем прошлого года), следует из данных Татарстанстата.

Сильнее всего снизились объемы производства сливочного масла (-21,2% за год, до 4,8 тыс. тонны), колбас (-19,7%, до 6,5 тыс. тонны) и рыбы (-18,5%, до 708 тонн).

При этом есть продукты, производство которых в республике по итогам первого квартала этого года увеличилось. Среди них: молоко (+5,8%, до 102,8 тыс. тонны), мука (+5,7%, до 56,2 тыс. тонны) и комбикорм (+5,1%, до 311,1тыс. тонны).

Из продуктов, чьи объемы производства практически не изменились, оказались макароны (+1,5%, до 1,9 тыс. тонны) и мясо (+0,8%, до 65,5 тыс. тонны).

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года оборот организаций Татарстана увеличился на 3,3%.

Никита Егоров