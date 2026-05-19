Курс доллара продолжает опускаться до уровня 2023 года — до 70 рублей

Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 7 февраля 2023 года опустился ниже 71 рубля. По данным торгов на 12:46 мск, американская валюта подешевела на 2,19% и достигла отметки 70,85 рубля.

Одновременно наблюдалось снижение курса евро — он уменьшился на 1,91% и составил 82,844 рубля. На Московской бирже также зафиксировано снижение курса юаня: китайская валюта потеряла 19,05 копейки и торговалась на уровне 10,421 рубля (данные актуальны на 12:46 мск).



Напомним, что накануне курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года.

Наталья Жирнова