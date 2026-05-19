Талия Минуллина не перестает надеяться на приезд Владимира Путина на «КазаньФорум»

Под руководством АИР было организовано свыше 10 ежегодных форумов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» за последнее десятилетие вошел в пятерку глобальных международных событий среди стран исламского мира, его регулярно посещают авторитетные гости из разных государств. В этом году его посетили представители из 99 стран мира. При этом глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина не перестает надеяться на приезд Владимира Путина на «КазаньФорум», рассказала она на брифинге в Доме правительства, посвященном итогам мероприятия:

— Когда я начала свою работу (на посту главы АИР в 2024 году, — прим. ред.), пришла к Рустаму Нургалиевичу с докладом о ситуации, о своем видении развития агентства развития. Сказала ему: «Вы знаете, я бы хотела вырастить такой форум, на который бы каждый год приезжал Владимир Владимирович Путин».

Глава республики ответил: «Это хорошая цель, попробуй!» Тогда она предложила собственную концепцию проведения инвестиционного форума, но Рустам Минниханов посоветовал ей не менять, а развивать исходную идею развития отношений с исламскими государствами.

— Не надо эту твою идею. Ты бери тот форум, который есть. У нас есть KazanSummit с исламскими странами. Татарстан имеет уникальную позицию. Каждый день в мире проходит миллион инвестиционных форумов, а у нашего должно быть свое лицо, специализация, — ответил ей Минниханов.

С тех пор форум постоянно посещают авторитетные люди. В этом году на форум впервые приехала делегация Египта, куда вошло четыре отраслевых министра из правительства страны, отметила Талия Миннулина. Но мечта дождаться приезда президента страны Владимира Путина пока не исполнилась. «И вот за эти годы цель, которую я ставила, пока не достигнута», — сказала она.

За 11 лет организации форума команде удалось существенно расширить географию стран-участников. Если в 2014 году в Казань приехали гости из 16 стран, то теперь — 99 стран-участников. При этом организаторы постоянно обновляют программу мероприятий.

— Казанский кремль, конечно, прекрасен, но нельзя же каждый год его показывать, — отметила Талия Минуллина. Так в программе появились конные скачки.

В конце брифинга журналисты спросили у главы АИР, не собирается ли она попросить отпуск у Минниханова.

— Нет, я не устала, мы [команда] не устаем, — ответила она.

По ее словам, сейчас идет интенсивная подготовка к участию Татарстана на ПМЭФ-2026. Республика представит двухэтажный стенд площадью 60 кв. м, готовятся переговоры и встречи с крупным бизнесом. Кроме того, 17–19 июня 2026 года в Казани состоится пятый Саммит Россия — АСЕАН, который приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



Луиза Игнатьева