В Татарстане за неделю сильнее всего подорожали капуста и чай

При этом в республике подешевели огурцы и помидоры, а также бананы

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю капуста подорожала на 3,86%, до 40,81 рубля за 1 кг, а черный чай — на 2,74%, до 1 247 рублей за кг. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Также в республике стали дороже репчатый лук (+1,44%, до 44,62 за кг), творог (+1,34%, до 453 рублей), вермишель (+1,31%, до 87 рублей), сосиски (+1,08%, до 483 рублей).

При этом в регионе подешевели огурцы (-11,32%, до 140,55 рубля) и помидоры (-8,36%, до 237,82 рубля), бананы (-3,15%, до 148,44 за 1 кг). Также на 1—2% стали дешевле картофель, свекла, морковь и яблоки.

Никита Егоров