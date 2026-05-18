Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года

Об этом свидетельствуют данные торгов

Фото: Татьяна Демина

Сегодня расчетный курс доллара упал ниже 72 рублей — это произошло впервые с февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Около 15:17 курс доллара снижался до 71,99 рубля.

Напомним, несколькими днями ранее он опускался до отметки 72,97 рубля.

В конце апреля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявлял, что возобновление Минфином покупок валюты должно сдержать дальнейшее чрезмерное укрепление рубля.

— Минфин возобновляет покупку валюты, и курс хотя бы не будет укрепляться чрезмерно. Хотя большинство экспертов ожидают, что в течение года плавно все-таки курс будет падать, — говорил он.

Галия Гарифуллина