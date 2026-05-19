Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира — Bloomberg

Российский рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

С начала апреля российская валюта укрепилась относительно доллара примерно на 12%. Это лучший показатель в мире по динамике роста.

На такой результат повлияла ситуация на Ближнем Востоке, где из-за войны в Иране увеличилось количество валютных поступлений от продажи нефти.



По состоянию на 18 мая курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года.

