Новости экономики

15:39 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира — Bloomberg

12:14, 19.05.2026

Российская валюта укрепилась относительно доллара примерно на 12%

Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира — Bloomberg
Фото: Динар Фатыхов

Российский рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

С начала апреля российская валюта укрепилась относительно доллара примерно на 12%. Это лучший показатель в мире по динамике роста.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

На такой результат повлияла ситуация на Ближнем Востоке, где из-за войны в Иране увеличилось количество валютных поступлений от продажи нефти.

По состоянию на 18 мая курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с февраля 2023 года.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Дмитрием Сотниковым, пилотом команды «КАМАЗ-мастер»
Фондовый рынок
  • Татнефть627.8
  • Нижнекамскнефтехим71.55
  • Казаньоргсинтез60.5
  • КАМАЗ69.3
  • Нижнекамскшина36.5
  • Таттелеком0.585