Татарстан приступил к планированию экономики на 2027—2029 годы

Кабинет министров Татарстана утвердил график подготовки прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Документ определяет этапы и сроки разработки ключевых экономических показателей республики.



Разработка прогноза будет проходить в два этапа: предварительный вариант должен быть готов к 24 июня 2026 года, а уточненный — к 23 октября 2026 года. В рамках работы специалисты проанализируют ключевые показатели развития региона: промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговлю, туризм, внешнеэкономическую деятельность и социальные показатели.



Результаты работы лягут в основу формирования бюджета региона на предстоящий период. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экономики Татарстана.

Наталья Жирнова