Россия в апреле более чем на треть увеличила импорт китайских грузовиков

Поставки достигли почти $67 млн

В апреле импорт китайских грузовиков в России вырос более чем на треть в годовом выражении. Статистику приводит РИА «Новости» со ссылкой на таможенные данные Китая.

Поставки китайских грузовиков достигли почти $67 млн. Существенный рост в импорте произошел в феврале — марте, когда показатель вырос вначале на треть в месячном выражении, а после — дополнительно на 12%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом в динамике цифры импорта китайских грузовиков в России начали некоторое падение: в месячном выражении в апреле значения оказались ниже мартовских на 1,2%.

Напомним, ранее в России фиксировалось сокращение объемов продаж грузовых автомобилей почти 12%. При этом в Татарстане производитель грузовиков КАМАЗ показал 43 млрд рублей чистого убытка в 2025 году.

Зульфат Шафигуллин