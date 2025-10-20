Талалаев нашел слабые стороны «Рубина»: «Балтика» победила в Казани

А Рахимов назвал три причины такого результата

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» неудачно вернулся после международной паузы. Команда Рашида Рахимова проиграла в Казани «Балтике» с разгромным счетом 0:3. Что стало причиной такой неудачи — в материале «Реального времени».

Составы почти оптимальные

Матч между «Рубином» и «Балтикой» ожидался с особым интересом. Команды придерживаются схожих игровых концепций: максимально вертикальный футбол с борьбой на каждом участке поля. В турнирной таблице соперников разделяло два очка, хотя они одержали по пять побед и забили по 15 мячей. Подопечные Андрея Талалаева шли чуть лучше — пятыми, за счет всего одного поражения в 11 турах против трех у казанцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В стартовом составе «Рубина» не оказалось защитника Игора Вуячича. Черногорский футболист снова был недоступен тренерскому штабу казанцев после паузы на матчи сборных. Центр обороны «рубиновых» даже не попал в заявку, расположившись на трибунах стадиона, где раздавал автографы пришедшим зрителям.

В остальном составы были оптимальными. У «Рубина» в атаке появился Мирлинд Даку в паре с Дарданом Шабанхаджаем. В центре поля вышел Далер Кузяев, который получил травму носа в последнем матче с «Крыльями Советов» и надел защитную маску. В «Балтике» тоже все герои были на месте: Мингиян Бевеев, Брайан Хиль и Максим Петров.

«Балтика» заранее знала, где ошибется «Рубин»

На предматчевом общении с журналистом «Матч ТВ» главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что игра «Рубина» предсказуемая. Мол, закрыл Даку, лишил свободы действий Кабутова с Иву и успех придет. Но это касалось только действий в обороне. Для победы предстояло еще и забить самим.

С этим дела у «Балтики» тоже сложились неплохо. Матч начался с осторожного выяснения, какой из команд забрать владение мячом себе. Выяснять долго не пришлось. Уже на 7-й минуте защитники «Рубина» допустили грубую ошибку. Алексей Грицаенко и Егор Тесленко вдвоем пошли на Брайана Хиля на подступах штрафной, но проиграли тому борьбу. Форвард «Балтики» скинул мяч партнеру, который прошел дальше, вернул своему нападающему, а тот не промахнулся — 0:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» пытался сразу ответить контрвыпадом, однако игра в пас у команды откровенно не клеилась. Гости активно прессинговали казанцев, заставляя их ошибаться. В итоге на 19-й минуте Максим Петров получил мяч в штрафной, красиво развернулся и точным ударом в дальний угол удвоил преимущество своей команды — 0:2.

В обоих эпизодах с пропущенным голом не слишком уверенно выступили крайние центральные защитники. Уже не в первый раз повторяется подобная ошибка казанцев, которая происходит из-за разлада в действиях флангового и одного из центральных игроков обороны. Так называемый полуфланг остается открытым для соперника, чем тот с удовольствием пользуется. После матча Талалаев признался, что в его тренерском штабе знали об этой проблеме «Рубина» и готовились воспользоваться ошибками.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Через пару минут казанцы могли отыграть один гол. Шабанхаджай навесил с фланга после розыгрыша углового, а Грицаенко ударом головой отправил мяч мимо створа. Следующий голевой момент от хозяев поля пришлось ждать до конца тайма, однако Даку тоже не попал в ворота. Зато «Балтика» чуть не оформила разгром еще в первые 45 минут: Максим Петров и Владислав Саусь не реализовали свои моменты.

Даку не забил пенальти

Во втором тайме важными оказались только стартовые 10 минут. «Рубин» сразу же после перерыва принялся атаковать ворота «Балтики». Напор казанцев едва не привел к желаемому. Защитник «балтийцев» Андраде сфолил в своей штрафной и хозяева заработали право на пенальти. К «точке» подошел Мирлинд Даку, но его удар отразил Максим Бориско и стал еще одним героем матча.

На табло к этому времени горела 52-я минута. Казалось бы, спокойно можно успеть сравнять счет, однако игроки «Рубина», кажется, смирились с поражением. После нереализованного пенальти количество опасных подходов к воротам «Балтики» стало уменьшаться. Спустя 20 минут казанцы чуть не забили сами себе. Олег Иванов отпасовал назад на вратаря и Евгений Ставер махнул ногой мимо мяча. Игровой снаряд предательски покатился в сетку, но в самый последний момент голкипер «Рубина» успел выбить его с ленточки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гости намек поняли и через пару мгновений помогли сопернику пропустить третий гол. Мингиян Бевеев на неделе дебютировал за сборную России, а в субботу впервые забил в РПЛ. Защитник «Балтики» развернулся в штрафной «Рубина» и пробил точно в дальний угол ворот Ставера — 0:3.

«Удручающий результат»

После игры тренеры долго не выходили к журналистам. В итоге пресс-конференция с Андреем Талалаевым началась с задержкой почти на 15 минут. С чем была связана заминка никто не объяснил, но тренер выглядел очень довольным. И собой, и командой, и результатом. Суть его слов сводилась к единственной мысли, что его игроки лучшие в мире, а те, кто ждет поражений «Балтики», ошибаются.

Рахимов же пришел на разговор в боевом настроении. Чувствовалось, что рулевой «Рубина» готов отвечать даже на самые тяжелые вопросы. Но таковых тренеру не задали, разговор вышел слаженный, все всё понимали. В итоге общение с Рахимовым длилось 12 минут, за которые он выделил три главные причины разгромного поражения: медленное принятие решений, множество простых ошибок и человеческий фактор.

— Игру удручающей я бы не назвал — удручающий результат. Так, наверное, правильней. Очень быстро пропустили простые голы. Отсутствие Вуячича во многом сказалось. Не получались выходы из обороны в атаку, было много потерь. В наших действиях было достаточно много технического брака, мы медленно принимали решения. Такие поражения случаются, их надо уметь принимать и идти дальше. Здесь есть и человеческий фактор, все мы люди. Игроки выкладываются на полную, к ним в этом плане нет претензий, — передает слова Рахимова корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» (Казань) — «Балтика» (Калининград) — 0:3 (0:2, 0:1)

Голы:

0:1 — 7, Хиль (Йенне);

0:2 — 19, Петров (Титков);

0:3 — 80, Бевеев (Пряхин).

Следующий матч «Рубин» проведет 22 октября в Казани с «Ахматом» в рамках группового этапа Кубка России. Впереди у команды Рахимова довольно тяжелый календарь. Проигрывать грозненцам нельзя, иначе вылет из турнира. А дальше в РПЛ — «Краснодар», с которым играть в гостях, и московское «Динамо» в Казани.