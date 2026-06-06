На контроль строительства взлетно-посадочной полосы «Мингер» в Татарстане выделили 2,2 млн рублей

Объект возведут в Тимершикском сельском поселении

Фото: Максим Платонов

На контроль строительства взлетно-посадочной полосы «Мингер» в Татарстане выделили 2,2 млн рублей. Это следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Объект возведут в Тимершикском сельском поселении. Тендер разместил исполком района. Срок исполнения работ — 30 ноября.

Как говорится в документации, на этапе контроля сроков строительства не менее трех специалистов должны будут проводить на объекте по 10 часов семь дней в неделю. В числе их задач — своевременно сообщать о любых потенциальных претензиях и проверять объемы, выполненные и принятые по актам строительно-монтажных работ.

На первый этап строительства направили 143,3 млн рублей. Проект получил положительное заключение госэкспертизы еще в феврале 2026 года, согласно данным Единого госреестра заключений (ЕГРЗ). Полоса будет располагаться рядом с одноименным населенным пунктом, где работает туристический и спа-комплекс.

Планируется построить, в частности, асфальтобетонную взлетно-посадочную полосу длиной 1,2 тыс. метра, позволяющую принимать самолеты среднего бизнес-класса; рулежные дорожки, соединяющие ВПП и перроны, — зону А для бизнес-авиации и зону Б для малой авиации лесоохраны; командно-диспетчерский пункт с вышкой визуального наблюдения и клубными помещениями, следует из проекта.

Галия Гарифуллина