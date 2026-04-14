С начала года в России было пресечено 37 готовящихся нападений на учебные заведения
Глава НАК Александр Бортников отметил растущую тенденцию вовлечения молодежи в совершение нападений на объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры
В России с начала года удалось предотвратить 37 вооруженных нападений на образовательные учреждения. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании комитета.
По словам Бортникова, в социальных сетях и мессенджерах активизировалась деятельность закрытых групп, связанных с запрещенным в РФ террористическим движением «Колумбайн». Они распространяют идеи массовых убийств и подстрекают подростков к вооруженным нападениям.
Глава НАК отметил растущую тенденцию вовлечения молодежи в совершение нападений на объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также на органы государственной власти. Чтобы защитить молодых людей от влияния таких групп, власти работают с общественными организациями. Главная задача — научить молодежь критически мыслить и не поддаваться на провокации.
Напомним, что 14 апреля бывший ученик устроил стрельбу в лицее провинции Шанлыурфа в Турции, а затем покончил с собой.
