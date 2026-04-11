В Татарстане Lada Granta столкнулась с трактором, погибли четыре человека
Еще одного пассажира легковушки отвезли в больницу
В Алькеевском районе Татарстана Lada Granta столкнулась с трактором с прицепом. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Авария произошла утром 11 апреля на 6-м км автодороги Базарные Матаки — Болгар. Среди погибших оказались водители легковушки и трактора, а также два пассажира отечественного автомобиля.
По информации прокуратуры, еще одного пассажира Lada Granta увезли в больницу.
Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что Госсовет республики выступил с законодательной инициативой по ужесточению штрафов за ДТП с участием несовершеннолетних, в фокусе — пьяные водители и подростки на питбайках.
