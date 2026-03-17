ОАК назначила экс-директора КАЗа Николая Савицких руководителем Таганрогского авиакомплекса

Он будет заниматься задачами по стабилизации финансово-экономического положения ТАНТК, а также реализацией ключевых промышленных программ и модернизацией производственного комплекса

ПАО «ОАК» назначило нового управляющего директора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева. Им стал экс-директор Казанского авиационного завода Николай Савицких, представление которого коллективу провел генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Перед новым руководителем предприятия поставлены задачи по стабилизации финансово-экономического положения ТАНТК, а также реализации ключевых промышленных программ и модернизации производственного комплекса, одним из направлений работы станет сохранение уникальных конструкторских и производственных компетенций предприятия, а также укрепление кадрового потенциала.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов.



Об уходе Савицких с поста директора КАЗа стало известно в 2024 году.

Наталья Жирнова