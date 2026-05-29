Работники Группы компаний ТАИФ принимают поздравления в свой профессиональный праздник

В Нижнекамске с размахом отметили республиканский День химика

Сегодня в Нижнекамске проходит празднование Дня химика. Лучших работников нефтехимической отрасли Татарстана чествовали в ледовом дворце «Нефтехим Арена».

В мероприятии участвовали заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, раис РТ Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов, председатель правления и генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, член правления — исполняющий директор ООО «СИБУР» Игорь Климов, директор нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть» Азат Бикмурзин, мэр Нижнекамска Радмир Беляев и многие другие.

До начала официальной части праздника гости ознакомились с достижениями татарстанских предприятий. В фойе ледового дворца развернулась специализированная выставка. Экспозиции представили крупнейшие игроки нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли: ТАИФ, СИБУР, KAMA Tyres, технополис «Химград» и другие.

Тимур Шигабутдинов и Алексей Храмов докладывают раису РТ Рустаму Минниханову о продукции ТАИФ-НК.

Официальную часть праздника на сцене открыл Альберт Каримов. От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации он поздравил всех нефтехимиков Татарстана с профессиональным праздником.

— Химия — одна из самых значительных отраслей экономики Татарстана, которая вносит значительный вклад в развитие всей химии в Российской Федерации. И эта отрасль развивается, несмотря на препоны, вызовы и сложности. Она не только производит продукты, но и занимается поступательным развитием. С 2022 года в целом в Российской Федерации в отрасль химии инвестировано свыше пяти триллионов рублей, и это значительная доля проектов Татарстана, — отметил министр промышленности и торговли РФ.

Отдельно Альберт Каримов поблагодарил руководителей крупных промышленных компаний за их вклад в развитие региона и создание комфортных условий для работы сотрудников.

— СИБУР, «Татнефть», ТАИФ и сотни малых и средних компаний, независимо от масштаба, каждая вносит свой вклад в развитие химической отрасли. Отдельные слова благодарности всем тем, кто связал свою жизнь с этой отраслью, кто своим каждодневным ответственным трудом создает ее продукты. И, конечно, для меня, как татарстанца, отрадно и радостно видеть, как благодаря этому труду растет, развивается и процветает родная республика, — заметил министр промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Много теплых слов прозвучало в адрес ветеранов. Как отметил Рустам Минниханов, именно они заложили фундамент нефтехимической отрасли Татарстана.

— Дорогие представители химической промышленности нашей республики. Искренне хочу поздравить всех нас с Днем химика. Сегодня это основа нашей экономики. Здесь присутствуют руководители наших предприятий нефтегазохимического комплекса. Благодаря нашей совместной работе происходят огромные изменения не только в производственной сфере. Появляются новые производства, меняется Нижнекамск. Мы его считаем столицей химии в нашей республике. Образовательные учреждения, высшая школа, исследовательские центры — все это позволяет нам видеть Нижнекамск как точку роста нашей республики. Но самое главное — это люди, люди, которые трудятся в этой отрасли. Особенно хотел бы поздравить ветеранов, всех тружеников, кто представляет наши нефтехимические предприятия, — поблагодарил Рустам Минниханов.

За многолетний труд и значительный вклад в развитие нефтехимической отрасли почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» было присвоено оператору пятого разряда технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК» Валерию Спиридонову.

Благодарностью от президента РТ за многолетний труд и значительный вклад в развитие нефтехимической промышленности был удостоен старший мастер участка по ремонту и обслуживанию оборудования ремонтно-механического цеха завода «Бензинов» АО «ТАИФ-НК» Азат Исхаков.

Почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» присвоено оператору пятого разряда технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК» Валерию Спиридонову.

Почетное звание «Ветеран нефтехимической отрасли» было присвоено механику цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимиру Матросову.

— Эта награда — это признание моей работы за почти 30 лет. Я хочу пожелать молодым специалистам не сомневаться и искать себя в профессии. Нефтехимик должен обладать внутренним стержнем. Это важно для принятия решений, от которых многое зависит. Всем коллегам желаю здоровья, мирного неба над головой и всего наилучшего! — пожелал Владимир Матросов.

Без внимания в этот день не остались и молодые специалисты. Талантливых, амбициозных, подающих надежды работников отрасли поздравил генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов. Награду на сцене получил и инженер АСУ ТП КГПТО АО «ТАИФ-НК» Динар Багаутдинов.

— Развитие нефтехимии — это кропотливая совместная работа десятков тысяч людей, в том числе и смежных индустрий. Я хотел бы поблагодарить коллег из нефтяной, газовой промышленности, сферы энергетики, машиностроения, строительной отрасли и научных институтов. Благодаря вашей поддержке и тесному сотрудничеству мы имеем те результаты, которыми можем и должны гордиться.

Сила нашего региона — в единстве и сплоченности, в готовности совместно отвечать на вызовы времени, развивать производство, вовремя внедрять новые технологии. Сила в наших традициях, преемственности поколений. Мы гордимся нашим прошлым и очень твердо и ясно смотрим в будущее. Сила в профессионализме людей, наших людей, которые работают в этой благородной индустрии. Сила во всех нас и должна быть во благо! И нашим юным ребятам я хотел бы пожелать: «Ребята, не стесняйтесь, дерзайте, растите, стремитесь, идите вперед. Сегодня вы — наша новая сила. С праздником, с Днем химика!», — поздравил Тимур Шигабутдинов.

В перерывах между награждениями на большой ледовой арене выступили лучшие артисты и творческие коллективы Татарстана. Настоящим подарком ко Дню химика стало появление на сцене народной артистки РТ Эльмиры Калимуллиной и заслуженной артистки РФ Зары.

Лилия Егорова