Минтранс ужесточает контроль за качеством авиационной техники

В России создадут единую систему учета деталей гражданских самолетов

Президент России подписал изменения в Воздушный кодекс, которые усилят контроль за качеством авиационной техники и безопасностью полетов. Основные изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

В России создадут единую систему учета деталей гражданских самолетов. В ней будут храниться данные о серийных номерах, сроках выпуска и установки компонентов, а также об их состоянии и сертификатах.

Кроме того, появится специальная инспекция, которая будет следить за качеством производства и приемки авиационной техники. Также станет обязательной сертификация оборудования для управления беспилотниками.

Напомним, что авиакомпания S7 хочет закупить 100 самолетов Ту-214, производимых в Татарстане.

Наталья Жирнова