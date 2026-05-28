КАМАЗ официально запустил международные беспилотные грузоперевозки с Казахстаном

Старт тестовым перевозкам был дан 25 мая, а официальное представление проекта состоялось 28 мая в ходе V Евразийского экономического форума

Фото: Артем Дергунов

В рамках государственного визита Владимира Путина в Астану состоялся запуск международных беспилотных грузоперевозок между Россией и Казахстаном. Первые автономные тягачи КАМАЗ К5 компании NATCAR успешно преодолели государственную границу и проехали часть маршрута в автоматическом режиме, сообщает пресс-служба татарстанской компании.

— Мы рады, что сегодня автономная логистика, которая за это время подтвердила целесообразность и эффективность, выходит на международный уровень, и готовы оказывать дальнейшее содействие в развитии проекта. Обладая необходимой научно-технической компетенцией, компания будет продолжать работу по совершенствованию технологии беспилотной доставки грузов уже не только внутри страны, но и на глобальной арене, — заяивл генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Ранее Россия и Казахстан договорились о строительстве атомной электростанции. «О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно», — сказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров.

Наталья Жирнова