Михаил Карисалов о слиянии СИБУРа и ТАИФа: «Это двойная интеграция»

Процесс объединения СИБУРа и предприятий группы ТАИФ в Татарстане, начавшийся пять лет назад, представлял собой двустороннюю интеграцию, в ходе которой лучшие практики переносились из республики на другие активы компании по всей России. Об этом заявил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов в интервью изданию «Татар-информ» и ТНВ.

Отвечая на вопрос о том, завершена ли интеграция с татарстанскими предприятиями, Карисалов отметил, что не сводил бы эффект только к тому, что получил СИБУР. По его словам, ключевым результатом стал доступ к технологиям, инженерной компетенции и, что особенно важно, двусторонняя интеграция людей.

— Не стесняюсь сказать: слава богу, у меня и моих коллег хватило сил и здравого смысла признать еще в 2022 году — не в первые месяцы, но в первые полгода точно, — что надо интеграцию вести не только Нижнекамска и Казани в СИБУР. Если здесь что-то разработано, достигнуты вершины в технологическом развитии и функционализации ряда рецептур каучуков, например, то надо срочно это везти в Томск, Тобольск, Воронеж и начинать это применять. Что и было сделано, — подчеркнул глава СИБУРа.

Карисалов также признал, что объединение привнесло не всегда приятные практики, такие как повышение интенсивности и производительности труда. Он призвал сотрудникам татарстанских предприятий сравнивать себя с крупнейшими мировыми производителями — BASF, LyondellBasell, с SABIC, с Saudi Aramco.

Он подчеркнул, что, несмотря на отдельные сложности и сохраняющиеся порой шутки про «федералов», главным выигравшим от этой сделки стала экономика России.

Напомним, объединение нефтехимических активов СИБУРа и ТАИФа было завершено в октябре 2021 года. В состав «СИБУРа» вошли «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», а акционеры ТАИФа получили 15% в объединенной компании. Интеграция позволила создать единую производственную цепочку от сырья до переработки, обеспечить синергию в инвестиционных и технологических программах, а также запустить масштабные проекты развития, такие как новый этиленовый комплекс ЭП-600 в Нижнекамске.

