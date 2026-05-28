Минниханов поручил провести нефтегазохимический форум в Казани на высоком уровне

Мероприятие пройдет 26-28 августа

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать и провести Татарстанский нефтегазохимический форум на высоком уровне, а также подготовить деловую программу. Его слова прозвучали на заседании, передает пресс-служба руководителя республики.

Татарстанский нефтегазохимический форум-2026 пройдет 26—28 августа. Место проведения — МВЦ «Казань Экспо». В рамках мероприятия проведут научно-технические конференции, круглые столы, дни поставщика, специализированную выставку и пленарное заседание.

Форум проведут уже в 33-й раз. В 2025-м он собрал более 10 тыс. участников из четырех стран, более 20 регионов России, за три дня провели 39 разных мероприятий.

Ранее Минниханов заявил, что нефтяные компании Татарстана добыли 8,6 млн тонн нефти за I квартал.

Никита Егоров