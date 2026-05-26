В Татарстанском кадетском корпусе прозвучал последний звонок

По доброй традиции поздравить выпускников с праздником приехали представители АО «ТАИФ-НК»

Белая парадная форма, строгая выправка и стройные ряды кадетов — во взрослую жизнь из стен Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина выпускаются 25 юношей — настоящая будущая элита Российской армии.

Ярослав Заруцкий пришел в кадетский корпус в восьмом классе. Поступить сюда посоветовал троюродный брат, который тоже здесь обучался. Сегодня Ярослав с уверенностью говорит, что решение было верным. Единственное, о чем он жалеет, что четыре года пролетели очень быстро и пришло время расставаться с друзьями, учителями и кадетским бытом.

— Немного грустно расставаться с корпусом. Некоторые считают, что жизнь в нем ограниченная: строгие правила, распорядок дня, постоянный контроль. На самом деле здесь очень комфортно и интересно. Я приобрел много полезных качеств, такие как ответственность и самодисциплина. Планирую поступать на кафедру Военно-космических сил, чтобы служить в зенитных войсках, — рассказал Ярослав.

Среди выпускников 2026 года и Никита Курочкин — серебряный призер первенства мира по гиревому спорту, кандидат в мастера спорта, член сборной России. В спорт пришел еще в четвертом классе. Поступив в кадетский корпус, продолжил свое развитие. Никита успевал и учиться хорошо, и отстаивать честь страны на соревнованиях.

— В пятом классе родители предложили поступить в кадетский корпус. Я с радостью согласился, так как всегда интересовался военной тематикой. В планах — поступление в Военную академию материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге. Своим учителям и офицерам хотел бы сказать огромное спасибо. Для меня было честью учиться у них. Они воспитали во мне хорошие качества, и я им низко кланяюсь, — поблагодарил Никита.

Со слезами радости на глазах в этот день стояли родители кадетов. В стены кадетского корпуса они отдавали мальчишек, а выпускаются настоящие мужчины. У Татьяны Мироновой пятеро детей. Двое сыновей участвуют в специальной военной операции, четвертый, Николай, решил пойти по их стопам — стать профессиональным военным.

— Николай с детства мечтал связать свою судьбу с армией. И уже подал документы в Военную артиллерийскую академию в Петербурге. Когда я смотрю на своего сына, осознаю, что все это не зря. Он стал более выдержанным, ответственным. Огромная благодарность педагогам и наставникам, которые помогли ему стать таким человеком, — с трепетом в голосе сказала Татьяна.

Воспитанники Татарстанского кадетского корпуса — гордость не только родителей, но и всего Татарстана. В этом году нижнекамские кадеты стали лучшими на республиканском этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Поздравить участников с победой, а выпускников с последним звонком приехали почетные гости — главный федеральный инспектор РТ Виктор Демидов, мэр Нижнекамска Радмир Беляев и помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок. Представители компании — давние друзья кадетов.

Нефтепереработчики на протяжении многих лет оказывают спонсорскую помощь: закупают оборудование, книги для библиотеки, помогают организовать транспорт для поездок на различные соревнования и чемпионаты, дарят подарки на праздники. Последний звонок не стал исключением. Все выпускники получили памятные презенты.

— Уважаемые педагоги, наставники, кадеты. От имени «ТАИФ-НК» хочу поздравить вас с этим торжественным днем. Сегодня вы выходите во взрослую, самостоятельную жизнь. В первую очередь хочу поблагодарить педагогов и наставников за ваш вклад в патриотическое воспитание своих любимых учеников. Ну а ребятам-выпускникам хочу пожелать успешной сдачи экзаменов, поступления в высшие учебные заведения. Но где бы вы ни были, какую бы профессию вы ни выбрали, всегда помните, что вы закончили одно из самых престижных республиканских учебных заведений. И всегда, и везде с гордостью несите звание кадета Татарстанского кадетского корпуса. В добрый путь! — пожелал Владимир Гатунок.

С напутственными словами к своим воспитанникам обратились командиры и преподаватели. Были и сюрпризы в этот день. Директор Татарстанского кадетского корпуса Ирина Плаксина вручила выпускнику Рафису Усманову юнармейскую медаль третьей степени.

Мероприятие завершилось торжественным маршем: кадеты прошлись перед корпусом и, сняв фуражки, преклонили колено перед Знаменем.

Лилия Егорова