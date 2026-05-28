Минниханов заявил, что нефтяные компании РТ добыли 8,6 млн тонн нефти за I квартал

Ситуация в экономике Татарстана остается стабильной. Об этом на совещании, посвященном деятельности местных малых нефтяных компаний, заявил раис республики Рустам Минниханов.

По его словам, в январе — марте 2026 года нефтяники добыли 8,6 млн тонн нефти, в том числе 1,6 млн тонн — малые нефтяные компании.

Он также подчеркнул, что мировая экономика столкнулась с серьезными структурными вызовами, которые существенно затронули глобальный нефтяной рынок. Эскалация ближневосточного конфликта, блокировка Ормузского пролива спровоцировали рост цен на нефть в марте, который продолжился в последующие месяцы.

