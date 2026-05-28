После аварии на «Нижнекамскнефтехиме» 16 пострадавших сотрудников вновь приступили к работе

Всего в результате ЧС от 31 марта было госпитализировано 27 человек

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Шестнадцать сотрудников, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на «Нижнекамскнефтехиме» 31 марта, вернулись к трудовой деятельности, сообщил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов в интервью «Татар-информу» и ТНВ. Расследование причин инцидента продолжается, двое пострадавших остаются на лечении в Москве.

В целом после ЧП 31 марта медпомощь потребовалась 27 сотрудникам — большинство уже выписано из больниц. Двое находятся на стационарном лечении в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве.

Всем госпитализированным выплачены компенсации в размере 3 млн рублей; пострадавшие продолжают получать необходимую реабилитационную и медицинскую помощь.

По словам Михаила Карисалова, в течение шести недель около 70 экспертов из Следственного комитета, прокуратуры, Ростехнадзора и трудовой комиссии изучали обстоятельства случившегося.

— Понимание того, что произошло, появилось. Во время плановых ремонтных работ на проектном оборудовании была допущена утечка углеводородов. Дальше произошла определенная цепь событий, которая связана не только с сотрудниками СИБУРа, но и с ремонтниками одной из организаций, работавшей на предприятии с 2015 года, — рассказал Карисалов.

Окончательные выводы будут даны компетентными органами — следствием и Ростехнадзором.

По словам спикера, на текущий момент «реальных рисков» не выявлено: допуски персонала, обучение, лицензирование и экспертизы промышленной безопасности оформлены, а в момент проверок не имелось действующих предписаний в отношении данного оборудования.

Тем не менее СИБУР намерен дополнить программу управления рисками с учетом полученного опыта — изменения коснутся не только Нижнекамска, но и других площадок компании. Руководство пообещало продолжать информировать общественность о ходе расследования и принятых мерах.

Радифа Мингалева