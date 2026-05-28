Катализаторы из Казани обеспечат запуск АГХК в 2027 году

Об этом сообщил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Старт производственных мощностей Амурского газохимического комплекса в 2027 году будет проходить с применением катализаторов, разработанных и изготовленных СИБУРом на новой катализаторной фабрике в Казани, сообщил председатель правления компании Михаил Карисалов в интервью «Татар-информу» и ТНВ.



Карисалов охарактеризовал завод в Казани как проект технологического суверенитета с реальным эффектом. По его словам, производство будет выпускать катализаторы для ряда ключевых технологических переделов, востребованных во всей российской нефтехимии.

Руководство компании рассчитывает завершить строительно-монтажные работы в декабре 2026 года и приступить к запуску производства. При этом при пуске мощностей в Амурской области в 2027 году будут использоваться именно катализаторы, разработанные СИБУРом.

Фабрика СИБУРа в Казани станет крупнейшим предприятием такого профиля в России и странах СНГ. Плановая годовая мощность — свыше 1 000 тонн катализаторов. Первая очередь предполагает запуск производства хромовых катализаторов для пленочных и выдувных марок полиэтилена в 2027 году; инвестиции в эту линию составляют более 11 млрд рублей. Ожидается, что проект укрепит технологическую независимость производства базовых полимеров в России и создаст возможности поставок катализаторов в соседние регионы.

Радифа Мингалева