НКНХ добился рекордной EBITDA — 51 млрд рублей

Показатель достигнут, несмотря на рост долговой нагрузки

Нижнекамское предприятие СИБУРа по итогам 2025 года показало исторический показатель EBITDA в 51 млрд руб., несмотря на усиление кредитной нагрузки в условиях высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к западным и азиатским займам. Об этом в интервью «Татар-информу» и ТНВ сообщил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.

Рост объема привлеченных кредитов у «Нижнекамскнефтехима» связан с финансированием масштабной инвестиционной программы, оцениваемой в несколько сотен миллиардов рублей, — это стало одной из причин снижения чистой прибыли предприятия.

Карисалов отметил, что ключевая ставка Центробанка сейчас «очень высокая» и влияет на инвестиционную активность партнеров. По его словам, стоимость рублевых кредитов достигает 17—19%.

Ранее доступные западные и азиатские кредитные ресурсы сейчас недоступны из‑за санкций, добавил глава СИБУРа.

Объем выпуска продукции на НКНХ в 2025 году вырос по сравнению с 2024 годом благодаря запуску олефинового комплекса ЭП‑600 и началу производства товарного гексена.

Также Карисалов подчеркнул, что суммарный выпуск продукции «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» по результатам 2026 года ожидается выше, чем в 2025 году.

Радифа Мингалева