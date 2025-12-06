Бизнес-обзор: экс-партнер Левитина выкупил завод в Челнах, «Римера-Алнас» прекратила работу

Наследники владельца Агрызского мясокомбината ликвидируют компанию

На этой неделе вновь сменил владельца челнинский завод тормозных механизмов, изъятый государством у военного холдинга «УралАТИ» и переданный прошлым летом институту НАМИ. Теперь производство в автограде контролирует Алексей Золотарев, бывший партнер советника президента РФ Игоря Левитина и бенефициар федерального металлургического холдинга «Транслом». Компания альметьевского насосного завода «Римера-Алнас» прекратила деятельность, присоединившись к предприятию «Аспен». Вдова владельца Агрызского мясокомбината Михаила Батанова решила ликвидировать общество, подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

От «спонсора ВСУ» и разработчика Aurus к экс-партнеру Левитина

В понедельник в НПО «Завод тормозных механизмов» в автограде вновь произошла смена собственника. Два года назад предприятие вместе с другими активами изъяли в собственность Российской Федерации у скандального холдинга «УралАТИ», обвиненного в спонсировании ВСУ. Прошлым летом челнинский завод перешел на баланс российского транспортного института ФГУП «НАМИ», разработавшего линейку автомобилей Aurus.

С 1 декабря 2025 года новым владельцем НПО ЗТМ стала московская фирма «Трансресурс» Алексея Золотарева, бывшего партнера советника президента РФ и экс-министра транспорта Игоря Левитина. Золотарев через компанию «Кронос» контролирует крупнейшего заготовителя лома в России — металлургический холдинг «Транслом». Группа занимается заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов. Ей приписывают мощный лоббистский ресурс и называют фактическим монополистом в сегменте переработки лома РЖД и Министерства обороны.

Доля компании на рынке ломосбора достигает 15%, география присутствия — 38 регионов страны. Объем отгруженного металла превысил 4,2 млн тонн в год. Совокупная выручка компаний Алексея Золотарева в прошлом году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 19,5 млрд рублей. В прошлом году бизнесмен возглавил Федерацию падел России, а в июне 2025-го рассказал об инвестиционном потенциале этого вида спорта на полях ПМЭФ.

Челнинское «НПО «ЗТМ» занимается производством и продажей тормозных колодок для грузовых автомобилей ЗиЛ, КАМАЗ, МАЗ и прицепов к ним. Предприятие было основано в 2007 году, является ключевым производителем комплектующих для российского автопрома. Официальный поставщик сборочного конвейера BPW. «УралАТИ» полностью приобрел ЗТМ в 2018 году, ранее завод принадлежал Владимиру Нуждину. Уральский холдинг специализировался на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для железной дороги, автомобильных заводов, металлургических, химических и нефтеперерабатывающих комбинатов, электростанций.

«Римера-Алнас» прекратила деятельность

В начале недели крупный российский производитель насосов для нефтяников — альметьевское предприятие «Римера-Алнас» — завершил реорганизацию. Татарстанская компания прекратила деятельность, присоединившись к предприятию «Аспен».

Обе организации входят в ГК «Римера» в составе нефтесервисного бизнеса экс-владельца «Челябинского трубопрокатного завода» Андрея Комарова (в 2021 году продал свою долю в ЧТПЗ). Группа занимает лидирующие позиции на рынке разработки, производства, проката и сервисного обслуживания нефтедобывающего и нефтепромыслового оборудования.

Еще в прошлом году, в первой его половине, Комаров напрямую владел альметьевским предприятием на 19%. Доля в 11,01% была у Павла Федорова, сына покойного председателя совета директоров группы ЧТПЗ Александра Федорова, а 66,99% принадлежало московскому непубличному АО «Старт» во главе с Максимом Анциферовым.

Прошлым летом Комаров вышел из уставного капитала общества, и у татарстанского завода оставалось лишь два владельца. В августе 2025-го появился третий, получив контрольный пакет акций альметьевского предприятия — это еще одно непубличное АО «Аспен», созданное в Москве в феврале этого года и в августе сменившее прописку на Альметьевск. Компанию возглавляет один из богатейших депутатов Горсовета Альметьевска Станислав Великий, гендиректор столичного АО «Римера» — преемником этой компании после реорганизации тоже стал «Аспен».

Ранее под воздействием санкций Комаров продал ЧТПЗ металлургу Дмитрию Пумпянскому за 84,2 млрд рублей, но успел вывести за периметр сделки нефтесервисный дивизион — группу «Римера», включая завод в Татарстане.

Решение о реорганизации татарстанской компании в группе объяснили «новыми вызовами и необходимостью адаптироваться к изменяющимся условиям рынка». Как пояснил Станислав Великий, процедура «направлена на обеспечение устойчивого развития бизнеса, минимизацию рисков, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности, и увеличением потенциала инвестирования».

В сообщении говорится, что «Аспен» — это компания, объединяющая предприятие по производству полнокомплектных установок электроцентробежных насосов для добычи нефти в Альметьевске и сеть сервисных центров в ключевых нефтедобывающих регионах России. У нее 16 филиалов и представительств в пяти регионах страны.

Агрызский МК ликвидируют

Вдова покойного гендиректора и учредителя Агрызского мясокомбината Михаила Батанова, унаследовавшая вместе с дочерьми его бизнес, решила ликвидировать компанию. Соответствующая информация появилась во вторник, ликвидатором выступает сама Ирина Батанова, которая сейчас управляет предприятием.

На протяжении 13 лет агрызский предприниматель был единственным собственником мясокомбината, но в июле 2024-го разделил компанию с женой. В ноябре того же года, уже после его смерти, в уставный капитал общества вошли Анастасия и Дарья Батановы, дочери супругов. Обе получили по 12,5% долей, еще 75% было у матери.

Агрызский мясокомбинат был основан в 2007 году, когда Ирина Батанова основала компанию «ВИМ». На начальном этапе развития фирма закупала у сельхозпроизводителей живой скот и продавала переработчикам. В 2010 году предпринимательница выкупила неработающий мясокомбинат в Агрызе. На тот момент это было одноэтажное здание площадью 1 157 кв. м и земельный участок в 5 731 кв. м Работая вместе, Батановы в короткие сроки запустили производство, приобрели спецтранспорт и снизили себестоимость продукции. В феврале 2011 года на базе производства основали ООО «Агрызский МК», появились новые производственные площади, современное оборудование. Компания стала крупным игроком на рынке мясного сырья.

В районе говорят, что у Батановых были большие планы по развитию предприятия — они касались не только модернизации и расширения производственных цехов, но и дальнейшего развития агрофирмы «Тугызбуй», строительства молочно-товарной фермы на 1 200 голов. Правда, в прошлом году мясокомбинат ушел в минус. Выручка выросла на 14%, до 1,6 млрд рублей, но предприятие впервые понесло убытки в размере 28,6 млн рублей.

Владельцы ТЦ под налоговым гнетом, Свияжск на маршруте до Ирана

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях в сфере экономики и бизнеса. Грядущий рост налоговой нагрузки поставил владельцев торговых центров Казани перед выбором — перепрофилировать или продать бизнес. Налог на имущество ТЦ Татарстана в ближайшем будущем может достигнуть 50% их выручки.

По аналогии с моллами Санкт-Петербурга в республике в текущем году резко выросла ставка имущественного налога для объектов площадью свыше 1 000 кв. м. Пока УФНС по РТ не дает сведений о сумме сборов, которые внесут собственники торговых комплексов по итогам 2025-го. Однако эксперты «Реального времени» считают, что в сложившейся ситуации, под давлением усилившегося налогового бремени, казанские рантье начнут либо перепрофилировать бизнес, либо вовсе от него избавляться.

Росморречфлот рассматривает Свияжский мультимодальный логистический комплекс в качестве контейнерного хаба для экспорта из Поволжья. СММЛК переваливает до 390 тысяч тонн грузов в год, но экспортное «плечо» остается слабым. Оживить активность поможет включение острова в морскую контейнерную ветку до Ирана, которую формирует Росморречфлот. «Альтернатива в виде морского маршрута по Каспию необходима, так как простои вагонов на РЖД длятся долго, что влечет штрафы за просрочку», — поддержал инициативу глава Минтранса РТ Фарит Ханифов в разговоре с «Реальным временем». Правда, крупные экспортеры Закамья вряд ли согласятся «загружать» дальний Свияжск, но локация может представлять интерес для других игроков рынка.