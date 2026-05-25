Авиакомпания S7 хочет закупить 100 самолетов Ту-214

Объемный заказ сделал программу развития гражданской авиации «более реалистичной»

Объемный заказ на Ту-214 сделал программу развития гражданской авиации «более реалистичной». Таким мнением поделился гендиректор Гостранспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев, чьи слова приводят «Ведомости». Он добавил, что на Казанском авиазаводе (КАЗ) уже запустили вторую производственную линию и готовят к запуску третью. Ранее он подтвердил, что авиакомпания S7 хочет закупить 100 самолетов данной модификации, производимых в Татарстане.

На данный момент, уточил Парнев, работают над техзаданием, в этом году хотят подписать твердый контракт на первую партию Ту-214.

— Предполагается, что первые 10 машин будут поставлены заказчику (S7) в версии с отдельным местом бортинженера, а остальные — уже в стандартном сейчас исполнении — командир и второй пилот, — рассказал гендиректор ГТЛК.

Он также обратил внимание на то, что нужно расширить парк самолетов, чтобы увеличить авиационную подвижность до 130 млн пассажиров. Причем одно летательное судно собирается годами, поэтому единственный способ восстановить отрасль — последовательно выходить в серийное производство.

Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод запустил производство самолетов Ту-214.

Никита Егоров