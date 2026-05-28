В Татарстане реализуется госпрограмма научно-технологического развития за 2,3 млрд рублей

Репортаж с пленарного заседания V Международной конференции «Химические методы увеличения нефтеотдачи»

Президент Академии наук Республики Татарстан (АН РТ) Рифкат Минниханов и директор Фонда науки и технологий РТ Тимур Халитов приняли участие в пленарном заседании V Международной конференции «Химические методы увеличения нефтеотдачи».

Ключевой темой стало обсуждение того, как пройти путь от опытно-промышленных испытаний к полномасштабному применению ХМУН — технологий, включенных в «тепловую карту» критически важных технологий Министерства энергетики Российской Федерации. По оценкам спикеров, для полноценного внедрения ХМУН потребуются десятки, а возможно, и сотни тысяч тонн специализированной химии в год, включая поверхностно-активные вещества и полимеры. Это требует тесной кооперации науки, химической индустрии и нефтедобывающих компаний.

В ходе сессии Рифкат Минниханов рассказал о роли региональных инструментов поддержки прикладных научно-технологических проектов. Он отметил, что Татарстан стабильно входит в тройку лидеров федерального рейтинга научно-технологического развития (НТР) и занимает вторую строчку по показателю удельного веса средств бюджета субъекта в общем объеме затрат на инновационную деятельность — 16,2%. Республика реализует одну из самых масштабных в стране государственных программ НТР с общим бюджетом порядка 2,3 млрд рублей в год.

Все меры поддержки трансфера технологий, по словам президента АН РТ, реализуются как самой Академией наук, так и институтами регионального развития, входящими в контур АН РТ. Один из ключевых институтов развития под шефством АН РТ — Фонд науки и технологий Республики Татарстан. Прямое грантовое финансирование двух конкурсов фонда — фундаментальных научных исследований и прикладных технических проектов — в 2025 году составило более 300 млн рублей.

— Все меры поддержки трансфера технологий реализуются как самой Академией наук, так и институтами регионального развития, входящими в контур АН РТ, — это Фонд науки и технологий республики и Инвестиционно-венчурный фонд. Сложившаяся экосистема позволяет бесшовно поддержать проект от идеи до внедрения технологии в производство. Так формируется своеобразная лестница инноваций, — подчеркнул президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

Особое внимание президент АН РТ уделил новым инвестиционным инструментам. В частности, фонду «Новая химическая индустрия», созданному в Татарстане совместно с «Газпромбанком» и РФПИ: средний чек на один проект может достигать 450 млн рублей и рассчитан на «зрелые» проекты с высоким уровнем готовности технологии и — желательно — серийным производством.

Рифкат Минниханов рассказал о работе нефтехимического консорциума «Идел-Полихим», созданного под эгидой Фонда науки и технологий РТ. По его словам, основная гипотеза консорциума — возможность трех-четырехкратного ускорения процесса создания химического продукта от лабораторного синтеза до серийного производства — за первый год работы успешно подтверждена.

V Международная научно-техническая конференция «Химические методы увеличения нефтеотдачи» проходит в Казани с 26 по 28 мая 2026 года. Ее организатором выступает Казанский федеральный университет.



Луиза Игнатьева