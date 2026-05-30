В Армении заявили, что республика продолжает получать газ из России в обычном режиме
Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил в адрес армянского министерства письмо о возможности приостановки соглашения о поставках энергоресурсов
Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил порталу news.am, что поставки российского газа в республику осуществляются без перебоев. По его словам, ведомство поддерживает постоянную связь с российскими коллегами и компанией «Газпром» и рабочий процесс идет в штатном режиме.
Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил в адрес армянского министерства письмо, в котором указал на возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в случае продолжения Ереваном процесса вступления в ЕС.
Цивилев пояснил, что Россия не сможет поставлять энергоресурсы по текущим выгодным ценам, если Армения перейдет из Евразийского экономического союза в ЕС. Худатян отметил, что содержание полученного письма отличается от того, как его преподносят в прессе.
Ранее Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия потребовали от Армении выбора между ЕС и ЕАЭС.
