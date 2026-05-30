В Татарстане к концу мая завершили 94% посевной кампании

В Татарстане подходит к концу посевная кампания. По данным заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Дмитрия Яшина, яровые культуры посеяны на площади 1 млн 611 тыс. гектаров, что составляет 94% от запланированного объема.

На завершающей стадии находятся посевы теплолюбивых культур: кукурузы (15 тыс. га), сои (1,9 тыс. га) и гречихи (3,6 тыс. га). Также завершается посадка картофеля и овощей. Шесть районов уже полностью завершили сев яровых культур, остальные планируют закончить работы в ближайшее время.

В текущем году перед аграриями стоит задача заготовить 3,2 млн тонн сенажа, 3,7 млн тонн силоса и 320 тыс. тонн сена. Для успешной зимовки необходимо создать полуторагодовой запас кормов — 40 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Заготовка кормов уже началась в 11 районах республики. На данный момент заготовлено 23 тыс. тонн сенажа и 2,5 тыс. тонн сена. Средний по республике переходящий запас кормов составляет 22 центнера кормовых единиц на условную голову.



Наталья Жирнова