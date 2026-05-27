Патрушев: «В России совокупная площадь сева в 2026-м должна составить 83 млн гектаров»

На сегодняшний день в России в нормальном состоянии сохранилось 97% озимых посевов. Об этом президенту страны Владимиру Путину сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

— Озимый клин в 2025 году составил 20 млн гектаров. В нормальном состоянии сохранилось 97% посевов. Это хорошая база под урожай 2026 года, — доложил Патрушев.

Он уточнил, что в 2026-м совокупная площадь сева должна составить 83 млн гектаров.

Также, по словам Патрушева, в некоторых регионах России яровой сев проходил непросто. Причина — неблагоприятные погодные условия. Однако аграрии сделали все возможное, чтобы наверстать темпы.

— На данный момент уже засеяно значительно больше половины всех необходимых площадей, — резюмировал спикер.

Напомним, что озимые культуры сеют осенью, они зимуют в земле и дают урожай следующим летом.

Яровой сев — это весенний посев сельскохозяйственных культур (яровых), которые высаживаются весной и дают урожай в течение одного вегетационного сезона, обычно до осени.

Никита Егоров