Рустам Минниханов посетил белорусско-китайский автозавод «Белджи»

В ходе визита раису Татарстана показали полный цикл производства автомобилей Belgee и Geely

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочий визит на предприятие «Белджи» — совместное белорусско-китайское производство по сборке легковых автомобилей марок Belgee и Geely. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе визита руководитель региона ознакомился с полным циклом производства автомобилей. Завершился визит тест-драйвом одного из собранных автомобилей.

В пресс-службе отметили, что за прошлый год компания выпустила более 90 тысяч автомобилей, из которых 60 тысяч были отправлены на российский рынок. Напомним, что в мае прошлого года на заводе началось производство электромобилей.



В рамках своего рабочего визита в Минск Рустам Минниханов встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также с премьер-министром республики Александром Турчиным.



Наталья Жирнова