Проект по поставкам этана из Оренбурга в Казань вновь перешел в активную стадию — Карисалов

Однако он требует согласований

Проект развития «Казаньоргсинтеза» с учетом роста поставок этана с Оренбургского завода «Газпрома» не закрыт и сейчас активно прорабатывается совместно с «Газпромом», а также правительствами Оренбурга и Татарстана. Об этом сообщил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов в интервью «Татар-информ» и ТНВ.

По словам Карисалова, проект, связанный с увеличением объемов вырабатываемого в Оренбурге этана и его интеграцией в работу КОСа, не снят с повестки. Однако он требует согласований.

— Этот проект не похоронен, не отменен, но требует десятков — поверьте, это не фигура речи, — десятков точек интерфейсного сопряжения. Он вновь находится в достаточно активной фазе проработки вместе с «Газпромом», Правительством Оренбурга, Правительством Татарстана и СИБУРом, — сказал Михаил Карисалов.

Этан с Оренбургского гелиевого завода доставляют в жидком виде по этанопроводу в Казань. Там сырье регазифицируется на Аппаковском пункте и далее поступает в технологические цепочки крупных нефтехимических комплексов. Основной потребитель оренбургского этана — «Казаньоргсинтез», который использует газ для производства полимеров и другой нефтехимической продукции.

Радифа Мингалева