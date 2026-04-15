КАМАЗ вложит 200 млрд в новый промпарк в автограде

По оценкам экспертов, резидентам предложат до 1 млн «квадратов» или две трети от площадей КИП «Мастер», ориентировочный срок реализации проекта — 15 лет

Фото: Реальное время

В республике планируют построить Набережночелнинский промышленный парк «Мастер» за 200 млрд рублей. Проект начнут реализовывать уже в следующем году под управлением КИП «Мастер» — дочернего предприятия КАМАЗа. В компании рассчитывают на возмещение 75% затрат из бюджета. Новый промпарк выведет на рынок от 800 тысяч до 1 млн кв. м производственных площадей, что в условиях дефицита быстро поглотит рынок Закамья, считают эксперты. Подробности — в материале «Реального времени».

КИП «Мастер» создает себе двойника?

В автограде готовятся реализовать новый амбициозный проект — Набережночелнинский промышленный парк, который планируют построить в течение 2027—2042 годов. По поручению раиса Татарстана подготовлено постановление кабмина Татарстана, которое сейчас проходит экспертизу.

Проект реализуют по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», с дальнейшим возмещением затрат на создание объекта за счет бюджетных субсидий. Для этого управляющей компании промпарка — ООО «НПП «Мастер» еще нужно пройти аккредитацию в Минпромторге России.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ориентировочная стоимость строительства составит 200 млрд рублей. Возводить планируется за счет собственных средств компании. УК промпарка была создана в конце февраля дочерним предприятием КАМАЗа — камским индустриальным парком «Мастер». Он уже развивает семь похожих проектов в других регионах России и в Узбекистане. НПП «Мастер» может стать восьмым, причем будет построен в Челнах.

Предполагаемый срок реализации проекта составит 20 лет (2027—2046 гг.), а период возмещения затрат — 15 лет (2028—2042 гг.). По условиям программы, УК сможет возместить до 75% затрат (в пределах сумм уплаченных налогов в федеральный бюджет от резидентов парка), из них:

софинансирование из федерального бюджета — 99%;

финансирование из бюджета Республики Татарстан — 1%.

Новый промпарк площадью до 1 млн «квадратов»

Проект постановления кабмина РТ о создании НПП «Мастер» не потребует признания утратившими силу отдельных актов правительства Татарстана. Промпарк построят в целях развития объектов промышленной инфраструктуры республики по предложению Минэкономики РТ — ему же поручен контроль за исполнением.

Министерство и КАМАЗ на запрос «Реального времени» о создании НПП «Мастер» пока не ответили. В КИП «Мастере», под управлением которого будет реализован проект, предложили дождаться выхода постановления.

По оценкам экспертов, с учетом вложений в проект 200 млрд рублей и себестоимости строительства технопарков в республике в пределах 200—250 тыс. руб./кв. м, новый промпарк предложит рынку от 800 тыс. до 1 млн кв. метров. В отрасли считают, что рынок Закамья в условиях дефицита качественных производственных площадей быстро поглотит эти мощности.

Общая площадь территории самого КИП «Мастер» — 1,5 млн «квадратов», то есть у создаваемого им НПП «Мастер» будет около двух третей от этого объема. Сейчас у камского индустриального парка в собственности и управлении — 214 га земли. Это первый индустриальный парк республики, созданный КАМАЗом в 2004 году на базе бывшего завода «Ремдизель». Аналогичные проекты созданы в Башкортостане, Ставропольском крае, Ярославской, Ульяновской, Калининградской, Пензенской областях, а также за пределами России — в городе Навои (Узбекистан). Все они дочерние компании КИП «Мастер».

«Нужны высокомаржинальные бизнесы, при длительном сроке есть риск кассового разрыва»

— На поверхности лежит одна причина создания нового промпарка — это меры поддержки. Если существуют определенные условия конкурса, требующие создания отдельного парка, то, скорее всего, КИП «Мастер» принял решение именно так и поступить. Такое бывает, в этом нет ничего необычного, — считает советник министра промышленности и торговли Татарстана, председатель Промышленного кластера республики и глава Делового объединения кластеров России Сергей Майоров.

Поскольку специализация НПП «Мастер» пока не объявлена, вероятнее всего, будут привлекаться резиденты из разных отраслей, предположил он. Ведущая отрасль в Набережных Челнах — автомобилестроение, поэтому производители автокомпонентов, по его словам, будут особенно интересны, несмотря на то, что сейчас в автопроме и смежных отраслях наблюдается спад.

«Кроме того, развиваются и другие направления. Например, компания Haier занимается производством бытовой техники — это тоже может стать ориентиром, включая производство комплектующих», добавил спикер.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Если проект реализуется как государственный, возмещение затрат идет за счет налогов резидентов — до 100%. В таком случае нужны высокомаржинальные бизнесы. При длительном сроке окупаемости есть риск кассового разрыва. Если это частный технопарк, компенсируется около 80% стоимости его создания. Тогда основные риски ложатся на инвесторов — есть вероятность, что часть средств не вернется, — указал Сергей Майоров.

По его словам, республика хорошо умеет работать с такими инструментами: в прошлом году привлекла 149,4 млрд рублей, и основная часть этих средств пошла на строительство технопарков.

«Пока действуют такие меры поддержки, ими нужно пользоваться — ничего вечного не бывает», — заметил советник министра.

Самая эффективная модель развития любого муниципалитета, по его словам, — это готовые площадки для инвестиций.

— Сложно сказать конкретно про этот проект, но обычно построить технопарк только на собственные средства крайне сложно. Как правило, используются свои, заемные деньги, субсидии и льготное финансирование. Скорее всего, будут задействованы все доступные инструменты. Если мер поддержки не хватит, придется добавлять собственное и заемное финансирование, — полагает Сергей Майоров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается создания технопарков в целом, собеседник издания убежден, что их нужно создавать прежде всего в районах Татарстана, особенно в тех, где наблюдается маятниковая миграция. Например, в Агрызе, жители которого мигрируют в Удмуртию, в Бугульме, откуда уезжают на заработки в Самарскую область, или в Буинске с оттоком в сторону Ульяновской области.

— Нам важно вернуть население в эти районы. Но это непростой вопрос: недостаточно просто возвратить людей — нужны обученные специалисты и развитая инфраструктура. Если создавать технопарки в таких районах, Татарстан может быстро нарастить бюджетный эффект, который сейчас формируется в других регионах, — заключил глава Промышленного кластера республики.

«Срок окупаемости новых производственных площадей может превысить 10 лет»

— Создание промышленного парка — это, прежде всего, дополнительные льготы для местных производителей. Это способствует развитию производственной сферы и появлению новых видов продукции на территории города. Экономика Набережных Челнов во многом строится на малом и среднем бизнесе. Для его развития нужны готовые площади и инфраструктура — чтобы предпринимателям было проще заходить на рынок. И потенциал рынка это позволяет. Челны — крупный промышленный город, и такое развитие необходимо, — считает глава «УК промышленного парка» Константин Пучкин (управляет промышленными парками в Набережных Челнах и Нижнекамске, — прим. авт.).

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Обсуждая перспективы развития НПП «Мастер», спикер заявил, что стоит рассмотреть смешанную направленность — не ограничивать парк какой‑то одной специализацией. По его словам, под одной крышей можно объединить разные производства, главное — чтобы они соответствовали требованиям по охранным зонам и уровню выбросов:

«В текущей экономической ситуации важно поддерживать всех предпринимателей, готовых инвестировать в новые производства. Среди возможных направлений — пищевая промышленность, производство строительных материалов и другие отрасли».

Впрочем, необходимо учитывать ограничения: например, пищевое производство нельзя размещать рядом с некоторыми промышленными объектами — это запрещено санитарными нормами и требованиями к выбросам. Поэтому придется выбирать приоритетное направление: либо промышленное производство, либо выпуск продовольственных товаров.

В Челнах наблюдается значительный дефицит производственных площадей — город динамично развивается, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Поэтому новые производственные площади нужны, но важно правильно выбрать профиль промпарка, считает инвестиционный консультант компании «Верное решение» Сергей Маслехин. Сейчас, по его словам, Набережные Челны — это, по сути, одна большая производственная база:

— Уже 25—30 лет здесь идет постепенный переезд предприятий из помещений так называемых «класса Г» и «класса Ж» в более современные объекты. Производственные базы устаревают, процесс завершится только, когда ликвидируют все советское наследие в виде старых зданий и промплощадок. Проекты вроде «Гараж‑500», «Гараж‑2000», промзон — как раз те комплексы старой недвижимости, которые требуют реконструкции и капремонта. В 90‑е годы этому почти не уделяли внимания, поэтому сейчас процесс реновации идет активно и будет продолжаться еще долго.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

У МСП и новых предприятий всегда есть потребность в современных производственных площадях, отметил эксперт. Самостоятельно строить новые объекты для них, по его словам, сейчас проблематично из‑за высокой стоимости строительства и дорогих кредитов: «Срок окупаемости может превысить 10 лет. Поэтому многие предпочитают строить под себя, если есть возможность, а вот проекты под аренду запускают редко. В Челнах арендные ставки, скорее всего, уже достигают 500—700 рублей за кв. метр. Поэтому сколько бы не вводили в эксплуатацию площадей, их все равно будет не хватать».

Владельцы старых производственных баз часто разоряются и продают активы. В последние годы многие производственные предприятия закрылись, поэтому появляется возможность выкупать и переоснащать такие площадки, указал спикер. Возникает необходимость осваивать новые территории. Что касается выбора специализации промпарка, вариантов, по его словам, много:

— Например, пищевая промышленность всегда востребована. Производство строительных материалов или металлоконструкций — особенно с учетом логистики: местные производители могут выигрывать за счет сокращения плеча доставки. Металлообработка — хотя здесь уже высокая конкуренция. Производство профнастила и других материалов для ИЖС — спрос на них стабильно высок.

Важно учитывать и локальные особенности: некоторые бизнесы не могут или не хотят выходить за пределы региона из‑за специфики логистики или спроса, отметил собеседник издания. Например, производство бетона или металлоконструкций для местных нужд.