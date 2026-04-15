Новости промышленности

04:15 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

КАМАЗ вложит 200 млрд в новый промпарк в автограде

00:07, 15.04.2026

По оценкам экспертов, резидентам предложат до 1 млн «квадратов» или две трети от площадей КИП «Мастер», ориентировочный срок реализации проекта — 15 лет

Фото: Реальное время

В республике планируют построить Набережночелнинский промышленный парк «Мастер» за 200 млрд рублей. Проект начнут реализовывать уже в следующем году под управлением КИП «Мастер» — дочернего предприятия КАМАЗа. В компании рассчитывают на возмещение 75% затрат из бюджета. Новый промпарк выведет на рынок от 800 тысяч до 1 млн кв. м производственных площадей, что в условиях дефицита быстро поглотит рынок Закамья, считают эксперты. Подробности — в материале «Реального времени».

КИП «Мастер» создает себе двойника?

В автограде готовятся реализовать новый амбициозный проект — Набережночелнинский промышленный парк, который планируют построить в течение 2027—2042 годов. По поручению раиса Татарстана подготовлено постановление кабмина Татарстана, которое сейчас проходит экспертизу.

Проект реализуют по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», с дальнейшим возмещением затрат на создание объекта за счет бюджетных субсидий. Для этого управляющей компании промпарка — ООО «НПП «Мастер» еще нужно пройти аккредитацию в Минпромторге России.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ориентировочная стоимость строительства составит 200 млрд рублей. Возводить планируется за счет собственных средств компании. УК промпарка была создана в конце февраля дочерним предприятием КАМАЗа — камским индустриальным парком «Мастер». Он уже развивает семь похожих проектов в других регионах России и в Узбекистане. НПП «Мастер» может стать восьмым, причем будет построен в Челнах.

Предполагаемый срок реализации проекта составит 20 лет (2027—2046 гг.), а период возмещения затрат — 15 лет (2028—2042 гг.). По условиям программы, УК сможет возместить до 75% затрат (в пределах сумм уплаченных налогов в федеральный бюджет от резидентов парка), из них:

  • софинансирование из федерального бюджета — 99%;
  • финансирование из бюджета Республики Татарстан — 1%.

Новый промпарк площадью до 1 млн «квадратов»

Проект постановления кабмина РТ о создании НПП «Мастер» не потребует признания утратившими силу отдельных актов правительства Татарстана. Промпарк построят в целях развития объектов промышленной инфраструктуры республики по предложению Минэкономики РТ — ему же поручен контроль за исполнением.

Министерство и КАМАЗ на запрос «Реального времени» о создании НПП «Мастер» пока не ответили. В КИП «Мастере», под управлением которого будет реализован проект, предложили дождаться выхода постановления.

скриншот с сайта 2ГИС

По оценкам экспертов, с учетом вложений в проект 200 млрд рублей и себестоимости строительства технопарков в республике в пределах 200—250 тыс. руб./кв. м, новый промпарк предложит рынку от 800 тыс. до 1 млн кв. метров. В отрасли считают, что рынок Закамья в условиях дефицита качественных производственных площадей быстро поглотит эти мощности.

Общая площадь территории самого КИП «Мастер» — 1,5 млн «квадратов», то есть у создаваемого им НПП «Мастер» будет около двух третей от этого объема. Сейчас у камского индустриального парка в собственности и управлении — 214 га земли. Это первый индустриальный парк республики, созданный КАМАЗом в 2004 году на базе бывшего завода «Ремдизель». Аналогичные проекты созданы в Башкортостане, Ставропольском крае, Ярославской, Ульяновской, Калининградской, Пензенской областях, а также за пределами России — в городе Навои (Узбекистан). Все они дочерние компании КИП «Мастер».

«Нужны высокомаржинальные бизнесы, при длительном сроке есть риск кассового разрыва»

— На поверхности лежит одна причина создания нового промпарка — это меры поддержки. Если существуют определенные условия конкурса, требующие создания отдельного парка, то, скорее всего, КИП «Мастер» принял решение именно так и поступить. Такое бывает, в этом нет ничего необычного, — считает советник министра промышленности и торговли Татарстана, председатель Промышленного кластера республики и глава Делового объединения кластеров России Сергей Майоров.

Поскольку специализация НПП «Мастер» пока не объявлена, вероятнее всего, будут привлекаться резиденты из разных отраслей, предположил он. Ведущая отрасль в Набережных Челнах — автомобилестроение, поэтому производители автокомпонентов, по его словам, будут особенно интересны, несмотря на то, что сейчас в автопроме и смежных отраслях наблюдается спад.

«Кроме того, развиваются и другие направления. Например, компания Haier занимается производством бытовой техники — это тоже может стать ориентиром, включая производство комплектующих», добавил спикер.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Если проект реализуется как государственный, возмещение затрат идет за счет налогов резидентов — до 100%. В таком случае нужны высокомаржинальные бизнесы. При длительном сроке окупаемости есть риск кассового разрыва. Если это частный технопарк, компенсируется около 80% стоимости его создания. Тогда основные риски ложатся на инвесторов — есть вероятность, что часть средств не вернется, — указал Сергей Майоров.

По его словам, республика хорошо умеет работать с такими инструментами: в прошлом году привлекла 149,4 млрд рублей, и основная часть этих средств пошла на строительство технопарков.

«Пока действуют такие меры поддержки, ими нужно пользоваться — ничего вечного не бывает», — заметил советник министра.

Самая эффективная модель развития любого муниципалитета, по его словам, — это готовые площадки для инвестиций.

— Сложно сказать конкретно про этот проект, но обычно построить технопарк только на собственные средства крайне сложно. Как правило, используются свои, заемные деньги, субсидии и льготное финансирование. Скорее всего, будут задействованы все доступные инструменты. Если мер поддержки не хватит, придется добавлять собственное и заемное финансирование, — полагает Сергей Майоров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается создания технопарков в целом, собеседник издания убежден, что их нужно создавать прежде всего в районах Татарстана, особенно в тех, где наблюдается маятниковая миграция. Например, в Агрызе, жители которого мигрируют в Удмуртию, в Бугульме, откуда уезжают на заработки в Самарскую область, или в Буинске с оттоком в сторону Ульяновской области.

— Нам важно вернуть население в эти районы. Но это непростой вопрос: недостаточно просто возвратить людей — нужны обученные специалисты и развитая инфраструктура. Если создавать технопарки в таких районах, Татарстан может быстро нарастить бюджетный эффект, который сейчас формируется в других регионах, — заключил глава Промышленного кластера республики.

«Срок окупаемости новых производственных площадей может превысить 10 лет»

— Создание промышленного парка — это, прежде всего, дополнительные льготы для местных производителей. Это способствует развитию производственной сферы и появлению новых видов продукции на территории города. Экономика Набережных Челнов во многом строится на малом и среднем бизнесе. Для его развития нужны готовые площади и инфраструктура — чтобы предпринимателям было проще заходить на рынок. И потенциал рынка это позволяет. Челны — крупный промышленный город, и такое развитие необходимо, — считает глава «УК промышленного парка» Константин Пучкин (управляет промышленными парками в Набережных Челнах и Нижнекамске, — прим. авт.).

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Обсуждая перспективы развития НПП «Мастер», спикер заявил, что стоит рассмотреть смешанную направленность — не ограничивать парк какой‑то одной специализацией. По его словам, под одной крышей можно объединить разные производства, главное — чтобы они соответствовали требованиям по охранным зонам и уровню выбросов:

«В текущей экономической ситуации важно поддерживать всех предпринимателей, готовых инвестировать в новые производства. Среди возможных направлений — пищевая промышленность, производство строительных материалов и другие отрасли».

Впрочем, необходимо учитывать ограничения: например, пищевое производство нельзя размещать рядом с некоторыми промышленными объектами — это запрещено санитарными нормами и требованиями к выбросам. Поэтому придется выбирать приоритетное направление: либо промышленное производство, либо выпуск продовольственных товаров.

В Челнах наблюдается значительный дефицит производственных площадей — город динамично развивается, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Поэтому новые производственные площади нужны, но важно правильно выбрать профиль промпарка, считает инвестиционный консультант компании «Верное решение» Сергей Маслехин. Сейчас, по его словам, Набережные Челны — это, по сути, одна большая производственная база:

— Уже 25—30 лет здесь идет постепенный переезд предприятий из помещений так называемых «класса Г» и «класса Ж» в более современные объекты. Производственные базы устаревают, процесс завершится только, когда ликвидируют все советское наследие в виде старых зданий и промплощадок. Проекты вроде «Гараж‑500», «Гараж‑2000», промзон — как раз те комплексы старой недвижимости, которые требуют реконструкции и капремонта. В 90‑е годы этому почти не уделяли внимания, поэтому сейчас процесс реновации идет активно и будет продолжаться еще долго.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

У МСП и новых предприятий всегда есть потребность в современных производственных площадях, отметил эксперт. Самостоятельно строить новые объекты для них, по его словам, сейчас проблематично из‑за высокой стоимости строительства и дорогих кредитов: «Срок окупаемости может превысить 10 лет. Поэтому многие предпочитают строить под себя, если есть возможность, а вот проекты под аренду запускают редко. В Челнах арендные ставки, скорее всего, уже достигают 500—700 рублей за кв. метр. Поэтому сколько бы не вводили в эксплуатацию площадей, их все равно будет не хватать».

Владельцы старых производственных баз часто разоряются и продают активы. В последние годы многие производственные предприятия закрылись, поэтому появляется возможность выкупать и переоснащать такие площадки, указал спикер. Возникает необходимость осваивать новые территории. Что касается выбора специализации промпарка, вариантов, по его словам, много:

— Например, пищевая промышленность всегда востребована. Производство строительных материалов или металлоконструкций — особенно с учетом логистики: местные производители могут выигрывать за счет сокращения плеча доставки. Металлообработка — хотя здесь уже высокая конкуренция. Производство профнастила и других материалов для ИЖС — спрос на них стабильно высок.

Важно учитывать и локальные особенности: некоторые бизнесы не могут или не хотят выходить за пределы региона из‑за специфики логистики или спроса, отметил собеседник издания. Например, производство бетона или металлоконструкций для местных нужд.

Василя Ширшова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьНедвижимостьБизнес Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Новости промышленности

04:15 МСК Все новости
Новости раздела