В 2026 году общий объем продукции НКНХ и КОСа может быть выше, чем в 2025-м

Такую оценку дал председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

В СИБУРе ожидают, что общий объем выпуска продукции «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» по итогам 2026 года превысит показатели 2025 года. Это произойдет, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую конъюнктуру и последствия аварии на НКНХ, сообщил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов в интервью ИА «Татар-информ» и ТНВ.

На «Нижнекамскнефтехиме» продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, а в Казани завершается инвестиционный цикл, связанный с развитием производства полиэтилена и реконструкцией реакторных блоков, отметил глава СИБУРа. Эти факторы будут способствовать росту выпуска продукции. Запуск парогазовой установки (ПГУ) на «Казаньоргсинтезе» также позволит получить дополнительную экономию за счет использования сдувок, которые ранее уходили на факел, вместо дорогого топливного газа.

— С точки зрения производства, невзирая на тяжелую аварию, которая у нас произошла на НКНХ, повлекла жертвы и выбила часть мощностей — не очень большую часть, но выбила, — общий объем выпуска НКНХ и КОСа будет выше, чем в прошлом году, — сказал председатель правления.

Предправления компании добавил, что по состоянию на май 2026 года экономические показатели «Нижнекамскнефтехима» — с небольшим отклонением от прошлогоднего плана, а «Казаньоргсинтез» показывает результаты чуть лучше, чем в прошлом году.

Напомним, предприятия СИБУРа в Татарстане в 2025 году произвели рекордные за свою историю объемы продукции. «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» в совокупности выпустили 4,1 млн тонн товарной продукции, что на 14% превышает результаты 2024 года, когда было произведено 3,6 млн тонн продукции. Факторами роста стали запуск новых мощностей, включая комплекс ЭП-600 в Нижнекамске, расширение производства полиэтилена в Казани, а также повышение производительности, загрузки производств, стабилизация работы оборудования.

«Вторая грань», характеризующая развитие, — это EBITDA. Прошлый год был историческим с точки зрения размера полученной EBITDA этим предприятием — 51 миллиард рублей.

Радифа Мингалева