В Нижнекамске завершен капитальный ремонт Детского эколого-биологического центра

Объем инвестиций СИБУРа в обновление образовательного пространства составил 125 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вместе с генеральным директором нижнекамского предприятия СИБУРа Маратом Фаляховым посетил детский эколого-биологический центр. Здесь при поддержке компании завершен капитальный ремонт.

Сегодня на базе учреждения работает первый в регионе «Экодом СИБУРа» и реализуются другие эколого-просветительские программы, инициированные нефтегазохимической компанией.

Это современная образовательная площадка, где дети и взрослые знакомятся с принципами бережного отношения к окружающей среде, учатся сортировать отходы, узнают о замкнутом цикле переработки материалов и возможностях повторного использования ресурсов. В различных форматах посетителям рассказывают о роли переработки в снижении нагрузки на окружающую среду и формировании экологической культуры.

«Экодом» в Нижнекамске открылся 15 ноября 2025 года. За шесть месяцев его посетили более 6 тысяч человек — школьники, студенты, семьи с детьми.

Еще одним направлением работы центра стала «Мастерская ресайклинга». Под руководством педагогов, в том числе сотрудников и ветеранов «Нижнекамскнефтехима», дети изучают виды пластика, наблюдают за процессами переработки и своими руками создают полезные изделия из вторсырья.

При поддержке компании в центре проведен капитальный ремонт помещений общей площадью почти 10 тыс. кв. м, закуплено современное оборудование, создано 14 образовательных пространств. Среди них лаборатории лесоведения, экомониторинга и биотехнологий, практическая площадка «Общественный огород», а также профильные классы для занятий естественными науками и экологией.

Нижнекамский опыт уже заинтересовал коллег из других регионов. В этом месяце центр посетили воспитатели и методологи детских садов Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Брянска. На примере экоклассов они познакомились с практиками, где дети создают поделки из природных материалов и вторсырья, осваивают живопись, графику и основы экологичного образа жизни. В ближайших планах центра открытие агроклассов.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов подчеркнул, что развитие образовательной инфраструктуры, а также продвижение экологичного образа жизни является важной частью ESG-стратегии компании и социальных инвестиций компании в Нижнекамске.

Минниханов отметил значимость совместных проектов бизнеса и образовательных учреждений для развития экологической культуры в республике.